Folle inseguimento per le vie del centro, arrestato un ricercato

Per sfuggire alla Polizia è arrivato persino a nascondersi tra le lenzuola stese sul terrazzo di un condominio. Un uomo ricercato è stato arrestato dalla Polizia dopo una folle fuga per le vie di Brescia. Uno degli agenti, per non farselo scappare, ha addirittura preso in prestito la bicicletta di un passante, che come tanti altri ha assistito alla scena, degna di un film poliziesco. Il ricercato, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, sarebbe dovuto essere in carcere e invece era in una sala scommesse di Brescia, segnalata alla Questura per la presenza di clientela molesta.

All’arrivo degli agenti, l'uomo si è da subito mostrato nervoso e insofferente al controllo e, a seguito della richiesta di esibire un documento di riconoscimento, si è dato alla fuga. È quindi iniziato un lungo inseguimento per le vie cittadine - da Via Cipro fino a Via Mario Micheli - che ha attirato l’attenzione di molti presenti, mentre una volante sopraggiungeva dal lato opposto.

Nella fuga, sempre tallonato dai poliziotti, il soggetto ha scavalcato diverse aree recintate pubbliche e private, ha attraversato le piscine comunali. Una volta bloccato, l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale cittadina.