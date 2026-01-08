Franciacorta, folle fuga in auto: inseguiti, finiscono nel vigneto

Tre uomini in manette al termine della folle fuga in auto tra le vie di Rovato e della Franciacorta. Ancora sconosciuta, invece, l’identità della quarta persona che viaggiava nella Stelvio, di provenienza illecita, che ha terminato la corsa tra i vigneti di Corte Franca. Gli agenti della Polizia locale, occultata nel veicolo hanno trovato anche hashish suddivisa in dosi, un bilancino e denaro contante di piccolo taglio. L’arresto per resistenza e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso nei confronti dei tre tunisini 30enni, domiciliati a Bergamo, è stato convalidato dal giudice.

Da Rovato a Corte Franca

Nel giorno dell’Epifania, durante i controlli del territorio, implementati durante le festività natalizie per prevenire i furti in abitazione, spesso vuote in occasione delle vacanze, una pattuglia della Polizia locale di Rovato ha intercettato la Stelvio con quattro persone a bordo che alla vista degli agenti si è data alla fuga. Fuga dalla quale ne è scaturito un inseguimento tra le vie di Rovato e della Franciacorta. In ausilio della pattuglia sono intervenuti altri colleghi.

A causa della perdita di controllo, l’auto dei fuggitivi è finita in un vigneto di Corte Franca. Conducente e passeggeri della Stelvio si sono dati alla fuga a piedi: dei quattro, tre sono stati raggiunti e bloccati nonostante la resistenza opposta agli agenti.

Dagli accertamenti è emerso che l’auto era di provenienza illecita, denunciata in provincia di Monza e Brianza per appropriazione indebita da una società di Leasing.