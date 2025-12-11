Giornale di Brescia
﻿CronacaGarda

Rete irrigua maleodorante: azienda sversava acque reflue non trattate

Salvatore Montillo
È accaduto a Nuvolento: i Carabinieri forestali di Gavardo hanno sequestrato lo scarico non autorizzato, prelevando campioni per le analisi ambientali
I Carabinieri forestali analizzano lo scarico
A Nuvolento i Carabinieri Forestali di Gavardo sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato acque torbide e maleodoranti nella rete irrigua del consorzio «Medio Chiese».

I militari hanno rapidamente individuato la fonte dell’inquinamento in una ditta locale, che – a causa del malfunzionamento del proprio impianto di depurazione – stava sversando acque reflue industriali non trattate. È emerso inoltre che lo scarico era privo dell’autorizzazione necessaria.

Lo scarico non autorizzato nel Chiese
Lo scarico è stato immediatamente sequestrato e sono stati prelevati campioni d’acqua per le analisi dell’Arpa Brescia. Il titolare dell’azienda è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per scarico non autorizzato di acque reflue industriali, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Argomenti
acque refluescarico non autorizzatoinquinamentoNuvolento
