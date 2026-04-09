Fiori e piante: torna sul lago di Garda Salò Botanica
Uno sciame di farfalle giganti, in volo sulle teste dei visitatori del centro, annuncia una nuova edizione di «Salò Botanica». La mostra mercato di fiori e piante animerà la passeggiata a lago e le piazze della città da oggi a domenica.
Verde ornamentale, scenografie floreali e un lungo serpentone di espositori - una sessantina - saranno i protagonisti, ogni giorno dalle 10 alle 22, dell’iconica manifestazione che porta a Salò tutta la bellezza della natura e che ogni anno richiama migliaia di visitatori.
La formula dell’evento è consolidata: lungo l’intera passeggiata a lago saranno allineati gli stand dedicati al mondo della botanica e del florovivaismo, con suggestive installazioni nelle vie e nelle piazze della cittadina. La Fossa si presenta come uno spettacolo di fiori e colori, un grande giardino in cui si alternano fiori giganti e fiori naturali, mentre sugli ippocastani della piazza sono state fissate altalene che richiamano i fasti della Belle Époque.
All’ombra dell’antica Torre dell’orologio fa bella mostra di sé il pavone gigante, uno dei simboli della manifestazione. L’evento inaugura il calendario degli appuntamenti primaverili e dà il via a una stagione iniziata nel migliore dei modi: «A fine marzo - dice l’assessore al Turismo Andrea Battani - il bilancio parlava di più di 10.500 presenze, in aumento rispetto al 2025».
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