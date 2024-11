Fiori e bancarelle: com’è andata la festa di Ognissanti a Brescia

I bresciani rendono omaggio ai propri cari. Il vescovo Tremolada: «Testimoniamo umanità e vera carità»

Primo novembre, il forte legame tra santi e defunti

Il primo novembre resta una tradizione per i bresciani che hanno scelto di rimanere in città per rendere omaggio ai propri cari defunti, per fare un giro alla fiera di via Milano o entrambe le cose. La giornata di Ognissanti si è aperta con la messa nella cattedrale cittadina celebrata dal vescovo di Brescia che ha voluto ricordare l’importanza del collegamento tra la solennità dei santi e la commemorazione dei defunti: «Le due cose vanno insieme, tutto questo ci ricorda che la vita ha un fondam