Finto carabiniere truffa una 91enne e le ruba anche la fede nuziale

Francesca Zani

A Rezzato la telefonata trappola: «Sua figlia ha provocato un incidente, deve pagare altrimenti va in carcere»

2 ' di lettura

Il copione della truffa è più o meno sempre lo stesso

«Signora sua figlia ha avuto un incidente, deve risarcire la persona investita per non finire dritta in carcere, e ha immediato bisogno di soldi, li vengo io a prendere». È quanto si è sentita dire una signora di Rezzato di 91 anni un paio di giorni fa, raggiunta al telefono fisso di casa da parte di una persona che, dall’altro capo del filo, si spacciava per un maresciallo dei carabinieri. Il copione che è stato seguito dai truffatori, purtroppo, è ormai diventato tra i più diffusi ed efficaci