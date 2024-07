Finito il restauro della fontana monumentale di piazzetta Giovanni Labus

Sono terminati i lavori di restauro della fontana monumentale di piazzetta Giovanni Labus, che erano stati avviati a metà giugno. La fontana si trova nel cuore della Brescia romana, lungo via Agostino Gallo, tra via Trieste e via Cattaneo.

L’intervento ha interessato diversi aspetti, dal sistema per far arrivare l’acqua potabile a, di conseguenza, quello di convogliamento e scarico della fontana sul fianco sinistro, potenziali cause di infiltrazioni nei locali della Basilica inferiore.

Anche per limitare gli sprechi, la portata degli ugelli è stata diminuita attraverso elementi terminali in acciaio, collegati ai collettori del serbatoio e stuccati.

L’intonaco della facciata seicentesca, a contorno della fontana, è di proprietà privata: si cercherà il contatto con il proprietario per ottenere il nulla osta a un intervento di consolidamento che consentirà di completare la valorizzazione della fontana storica.