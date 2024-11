Finito lo sciopero, restano i disagi sulle linee ferroviarie

Lo sciopero, iniziato alle 9, si è concluso alle 17, ma le ripercussioni per i pendolari e per tutti gli utenti della rete ferroviaria si stanno facendo sentire anche in serata. Nonostante l’orario scelto abbia tutelato le fasce garantite, ovvero quella tra le 6 e le 9 e quella tra le 18 e le 21, in serata si sono registrati notevoli ritardi, anche per chi deve partire, arrivare o transitare da Brescia.

A risentirne sono soprattutto i treni a lunga percorrenza, alcuni dei quali hanno accumulato ritardi tra i 35 e i 130 minuti.