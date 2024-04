Finiti i lavori tra via dei Santi e via Le Ghiselle al confine con Castenedolo

Dopo tre mesi di lavori sono finiti gli interventi per la ridefinizione dell’intersezione tra via dei Santi e via Le Ghiselle, al confine con il comune di Castenedolo.

L’obiettivo è sgravare il centro abitato di Bettole dal transito dei mezzi pesanti, creando un collegamento alternativo per i veicoli diretti e provenienti dall’area industriale al confine tra Brescia e Castenedolo. L’intervento ha infatti ricollegato via dei Santi con la viabilità che conduce direttamente alla rotatoria di via Monte Pasubio, garantendo una sezione stradale più ampia e assicurando la moderazione della velocità dei veicoli in transito.

Con l’apertura della nuova intersezione i mezzi pesanti hanno ora l’obbligo di utilizzare la nuova bretella di collegamento verso il comune di Castenedolo.

Gli interventi

Durante i lavori è stato realizzato un nuovo tombinamento della Roggia Vescovada Bettole, si è proceduto al rifacimento del manto stradale, al posizionamento dei nuovi cordoli lungo via Le Ghiselle, all’implementazione dell’impianto di illuminazione pubblica e all’installazione dei nuovi guardrail.

Inoltre, al fine di migliorare la sicurezza stradale, nel tratto residenziale di via dei Santi, in corrispondenza del civico 135, è stato realizzato un attraversamento pedonale rialzato che ha la duplice funzione di limitare a 30 km/h la velocità di transito e al tempo stesso consentire l’accesso in sicurezza al Parco delle Cave.

I costi

Il progetto ha richiesto un investimento complessivo di 230mila euro, per il quale è stato stipulato apposito Accordo di Programma tra Comune di Brescia, Provincia di Brescia e Comune di Castenedolo, che hanno contribuito rispettivamente per 160mila, 50mila e 40mila euro.