Finiti i lavori al ponte sulla Sp19 a Concesio

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del sovrappasso della Sp19 su via Mazzini, a Concesio. I lavori sono stati necessari per il cattivo stato del ponte. Le strutture sono state risanate e in alcuni punti il ponte è stato rafforzato.

Sono inoltre state adeguate le barriere di sicurezza, informa la Provincia di Brescia, ed è stata fra le altre cose rifatta la pavimentazione.

Procedono inoltre anche i lavori di sistemazione dell’impalcato del ponte sul fiume Mella, sempre a Concesio. Sono stati installati gli appoggi sotto il ponte, in attesa di poter proseguire con il consolidamento del manufatto una volta concluso l’iter giudiziario legato al ricorso effettuato in fase di gara d’appalto.