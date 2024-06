Finisce sul tetto di una casa col paracadute: paura per un 60enne a Pontevico

Avrebbe dovuto atterrare come tutti gli altri paracadutisti nel campo sportivo di Pontevico, invece la sua discesa è finita sul tetto di una casa del centro del piccolo paese della Bassa. Momenti di grande paura per un uomo di 60 anni, che oggi pomeriggio è rimasto vittima di un incidente quantomeno particolare.

Fortunatamente non ha riportato gravi ferite e, dopo l'intervento dei soccorritori del 118, dei Vigili del fuoco e dei carabinieri di Manerbio, è stato trasportato in codice giallo in ospedale. L'uomo era uno dei protagonisti dell'esibizione in scena in paese in occasione di una sagra, ma qualcosa nella sua performance è andato storto e si è ritrovato sul tetto di una casa, tra l'altro non proprio vicino al campo.