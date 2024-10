Finisce in un canale per sfuggire alla Polizia: arrestato

Fugge all’alt degli agenti della Polizia Locale di Rovato quindi finisce la sua folle corsa in paese in un campo.

È quanto è accaduto ieri, venerdì, alle 16.45, quando una pattuglia insospettita dal comportamento di un conducente a bordo di una BMW intimava lo stop. Il conducente, dopo aver accennato più volte ad accostarsi a lato di via Franciacorta, ha atteso che la strada si liberasse e ha dato corso ad una pericolosa fuga lungo le vie del paese e di quelli dei paesi vicini.

Nonostante piovesse l’uomo in fuga ha tenuto velocità elevate e pericolose, zigzagando tra i veicoli in via Pasubio. Noncurante degli spazi ridotti è passato tra la fila di veicoli in transito e il guard rail. Dopo 20 minuti, a seguito di una manovra azzardata durante un'inversione, la vettura ha finito la sua corsa in un canalone.

Il giovane alla guida è allora sceso dall'auto cercando di fuggire. Bloccato dagli agenti ha opposto resistenza all’arresto. È stato trovato in possesso di un migliaio di euro in contanti che si presumono di provenienza illecita. Il giovane, un marocchino classe 94, clandestino sul territorio, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Stamattina l’arresto è stato convalidato ed è stato emesso il nullaosta all’espulsione.