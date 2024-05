Finisce in bici contro un’auto a Prevalle: addio a Rosario Ferandi

Non ce l’ha fatta Rosario Ferandi, 67 anni, noto imprenditore di Vallio Terme, morto ieri in serata al Civile di Brescia dove era stato ricoverato in seguito ad un incidente in bicicletta a Prevalle.

Ferandi si trovava a Prevalle quando, lungo un tratto di via Feniletti, una zona di campagna, è finito contro un’auto ferma ad uno stop. Subito dopo lo schianto l’imprenditore ha accusato un arresto cardiaco. Assistito dal personale di un’auto medica e da un’ambulanza del 118 è stato poi trasferito a Brescia in elisoccorso. All’ospedale Civile è morto poco dopo.

La bicicletta di Rosario Ferandi - © www.giornaledibrescia.it

La notizia si è presto diffusa a Vallio Terme dove Ferandi è molto conosciuto anche per essere il patron della Calcestruzzi Ferandi, azienda di fornitura di bitume per costruzioni edili con sede in paese ed impianti a Soprazocco di Gavardo. Sui social sono comparsi messaggi di cordoglio nei quali si ricorda di Ferandi lo spirito di generosità, la voglia di vivere e la capacità di unire le persone.