Finisce fuori strada a Pezzaze: anziano in ospedale in codice rosso

La Redazione Web

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto in via Case sparse Mondaro

Un'ambulanza (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Un uomo di 86 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada lungo via Case sparse Mondaro, a Pezzaze. Immediati i soccorsi, intervenuti con un’ambulanza e due automediche. L’anziano è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Gardone.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Condividi l'articolo