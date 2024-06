Finisce contro un'auto e poi una pianta, paura per un motociclista

Prima ha preso l'auto che si stava immettendo sulla via principale, poi è rovinato a terra andando a sbattere contro un albero: paura per un motociclista di 53 anni, trasportato in ospedale a bordo dell'elisoccorso.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 in via Brescia a Palazzolo, una delle strade più trafficate della cittadina dell'ovest. Stando alle prime ricostruzioni, effettuate dagli agenti della Polizia locale, il motociclista, un negoziante del paese, stava effettuando un sorpasso quando è andato a sbattere sulla fiancata destra dell'auto che stava uscendo da via Monte Grappa e poi contro una pianta. Sul posto, oltre agli agenti della Locale che stanno ricostruendo la dinamica esatta del sinistro, anche la macchina dei soccorsi. L'uomo fortunatamente era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Inevitabili i disagi al traffico.