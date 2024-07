Finisce contro un muro con la sua moto: ferito un 55enne a Sonico

Ha affrontato con la sua moto una curva particolarmente insidiosa lungo la provinciale della Vallecamonica a Sonico, davanti all'ingresso dell'impianto da cross Valleypark e, a causa del cambio improvviso di traiettoria per la presenza di altri veicoli, è finito con l'andare a sbattere contro una muraglia.

È rimasto così ferito in modo abbastanza grave un motociclista bergamasco di 55 anni, per il quale i sanitari intervenuti hanno richiesto il trasferimento all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'elisoccorso. L'uomo fortunatamente non avrebbe mai perso conoscenza.

Sul posto a causa della fuoriuscita di benzina sull'asfalto dalla rottura del serbatoio sono intervenuti i Vigili del fuoco di Edolo. I rilievi sono in capo ai carabinieri.