Finisce contro l’ostacolo, perde una ruota e si ribalta con l’auto

Non ha visto l’ostacolo di cemento, perde una ruota e si ribalta con l’auto. È successo questa mattina poco prima delle 8 in via Milano, proprio davanti all’Esselunga. L’uomo alla guida del suv si è così ritrovato incastrato nell’abitacolo senza la possibilità di uscire. Immediato l’intervento di una squadra di Vigili del fuoco che ha provveduto a liberare il trentenne e a rimettere in sicurezza l’area. L’uomo è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Civile.

Agli agenti della Polizia Locale spetta il compito di ricostruire la dinamica che ha portato al ribaltamento. L’impatto con l’ostacolo è stato particolarmente violento tanto che la gomme anteriore è stata completamente divelta.