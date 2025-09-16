Rompe il finestrino e ruba un’auto: 23enne arrestato a Nuvolera

L’hanno sorpreso a rubare un’auto, dopo aver infranto un finestrino: un cittadino ucraino 23enne è stato arrestato ieri a Nuvolera dai carabinieri di Brescia.

In seguito a una segnalazione per alcuni furti su vetture posteggiate, l’uomo è stato fermato dai militari alla guida di quella che è risultata essere una macchina rubata poco prima. Durante la perquisizione sono stati trovati diversi oggetti precedentemente sottratti ad altre autovetture, che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

L’uomo, successivamente identificato in caserma, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per una precedente condanna ed è stato dunque denunciato per i furti e trasferito a Canton Mombello.