Finchimica, «inquinanti in crescita»: nuovo sistema di trattamento

Trovata spiroxamina anche a 500 metri dal sito. L’azienda: «Investiti nell’ambiente 7 milioni»

«Nell’ultimo monitoraggio effettuato da Arpa si evince che il trend di alcune sostanze inquinanti è in crescita». A far suonare l’ennesimo campanello d’allarme è stato il direttore generale di Arpa Lombardia, Fabio Cambielli, che in Regione ha fatto il punto alla Commissione Ambiente sulla delicata questione di Manerbio che dal 2021 interessa l’area di Finchimica e dintorni. È emerso che Arpa, in un documento del 25 settembre, ha chiesto all’azienda di verificare che non vi fossero perdite perch