Fiesse, due ciclisti investiti da un’auto: sono gravi

Doppio investimento in centro Fiesse: due uomini in bici sono stati travolti da un'auto e sono stati gravemente feriti, mentre pedalavano per tornare a casa dopo il lavoro. Per soccorrerli è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato uno dei due al Civile, dove è stato ricoverato in codice rosso. L'altro ciclista è stato condotto in Poliambulanza, anche lui in condizioni di salute preoccupanti.

L'incidente è avvenuto attorno alle 17.30 in via San Rocco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gambara: loro competenza la ricostruzione precisa della dinamica. Pare che l'auto e le bici, su cui viaggiavano i due cittadini originari del Bangladesh, procedessero nella stessa direzione e che il veicolo sia sopraggiunto alle spalle dei ciclisti investiti.