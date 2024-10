Fiera di Santa Maria della Vittoria, le modifiche alla viabilità

Abbigliamento, accessori, prodotti alimentari, bigiotteria, casalinghi e prodotti artigianali: saranno quaranta le bancarelle che, oggi, animeranno via Repubblica Argentina per la terza edizione della fiera di Santa Maria della Vittoria. Un momento di gioia per il quartiere, di svago che però porterà delle modifiche alla viabilità: per consentire lo svolgimento della manifestazione, per tutta la giornata sarà vietata la sosta con rimozione forzata in via Repubblica Argentina, nel tratto compreso tra il civico 108 e via Joli, e in via Ghidoni, nel tratto tra via Repubblica Argentina e via Cresseri.

Dalle 6 alle 22 di oggi, inoltre, saranno chiuse al traffico entrambe le carreggiate di via Repubblica Argentina, nel tratto compreso tra il civico 108 e via Joli, e sarà consentita la circolazione in doppio senso di marcia in via Ghidoni, nel tratto tra via Repubblica Argentina e via Cresseri. Sui tratti di strada delle vie interessate dall’evento sarà consentita la circolazione in doppio senso di marcia ai residenti e autorizzati, compatibilmente con le esigenze della manifestazione.