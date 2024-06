Fuoco in una stalla a Prevalle: cade dalla scala per evitare le fiamme

Ci sarebbe un cortocircuito avvenuto in un impianto elettrico che passa in un sottotetto dietro al principio di incendio che ha lambito il tetto di una casa e che ha messo a rischio una stalla in cui trovano ricovero dei cavalli.

Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio mentre pare che fossero in corso dei lavori vicino al tetto di un’abitazione. A causa di un corto circuito il materiale isolante avrebbe preso improvvisamente fuoco. Allo scaturire delle fiamme i proprietari si sono immediatamente attivati nonostante la paura provocata dal denso fumo che si è levato dall’edificio di via dei Maressi.

Un uomo, a causa di una caduta da una scala durante l’intervento di spegnimento del fuoco, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso della Città di Brescia.

Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto: la cosa certa è che le fiamme e il fumo hanno spaventato i presenti, una decina le persone coinvolte, anche se tutte quante, tranne l’uomo ferito nella caduta, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Loro stessi peraltro hanno provveduto a spegnere il rogo. Sul posto, oltre alla macchina dei soccorsi, sono intervenuti anche i carabinieri per fare chiarezza sull’episodio. Anche gli animali dell’allevamento sono stati tratti in salvo.