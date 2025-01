Fiamme in pieno centro a Iseo: brucia il tetto di una casa

Veronica Massussi

Intervento dei vigili del fuoco in corso in via Pieve. Evacuato il condominio reso inagibile dal fumo

1 ' di lettura

Fiamme in centro storico a Iseo

Fiamme in centro storico a Iseo

Fiamme in centro storico a Iseo

Fiamme in centro storico a Iseo

Fiamme in centro storico a Iseo

Fiamme in centro storico a Iseo

Fiamme in centro storico a Iseo

Fiamme in centro storico a Iseo

Fiamme in centro storico a Iseo

Fiamme in centro storico a Iseo

Fiamme in centro storico a Iseo

A A Riduci Ingrandisci Brucia il tetto di una casa in pieno centro a Iseo, tra via Pieve e vicolo Borni. Le famiglie residenti sono state evacuate perché il condominio risulta inagibile. Un’alta colonna di fumo ha richiamato l’attenzione e l’allarme di diverse persone. I Vigili del fuoco hanno incontrato qualche difficoltà a raggiungere con i loro mezzi la casa per via degli stretti vicoli della zona. Incendio a Iseo: le fiamme minacciano i tetti vicini Le autoclavi cercano nelle strade adiacenti le colonne idranti e i pozzetti dell'acqua a cui attaccare i tubi perché le manovre sono difficili. Le fiamme minacciano, per la vicinanza, quelli vicini e bisogna intervenire in fretta. All’origine del rogo potrebbe esserci il surriscaldamento di una canna fumaria, ma la causa esatta si conoscerà solo al termine dell’intervento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Condividi l'articolo

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato