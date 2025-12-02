Festa della polenta di Tremosine, dal Trentino arrivano i Krampus

Polenta cusa e Krampus: la tradizione locale incontra quella delle regioni alpine. Accadrà domenica a Pieve di Tremosine, durante la Festa della polenta. Per l’occasione i Krampus, creature demoniache con maschere spaventose, corna e pelliccia, varcheranno per la prima volta i monti trentini per scendere a Pieve, dove sfileranno dalle 16.30 alle 18 portando tra piazza Marconi e piazza Cozzaglio il loro spettacolo tradizionale.

Figuranti vestiti da Krampus in strada

Cosa sono

I Krampus sono figure inquietanti, metà capra e metà demonio, che si muovono per le strade sferragliando catene. Nelle regioni alpine rappresentano un rito natalizio tradizionale: mentre San Nicolò porta doni ai bimbi buoni, i Krampus puniscono quelli che si sono comportati male durante l’anno. «Non è una tradizione locale, ma è pur sempre un’usanza a noi vicina, tipica del Trentino, con il quale Tremosine confina», spiega la presidente della Pro loco, Lucia Perini.

La presenza di due tremosinesi nel gruppo dei Krampus della Val Rendena ha fatto il resto. Il sipario sulla Festa si alzerà alle 15.30 con l’esibizione della fanfara dei bersaglieri «Piume del Garda» e la «merendöla» con vin brulè e dolci della nonna in piazza Marconi. Poi musica e l’atteso evento clou: la spaventosa sfilata dei Krampus in centro storico. Alle 18.30, l’apertura degli stand gastronomici.