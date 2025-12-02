Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Festa della polenta di Tremosine, dal Trentino arrivano i Krampus

Simone Bottura
Si tratta di figure inquietanti, metà capra e metà demonio, che si muovono per le strade sferragliando catene: nelle regioni alpine rappresentano un rito natalizio tradizionale
I Krampus
I Krampus
AA

Polenta cusa e Krampus: la tradizione locale incontra quella delle regioni alpine. Accadrà domenica a Pieve di Tremosine, durante la Festa della polenta. Per l’occasione i Krampus, creature demoniache con maschere spaventose, corna e pelliccia, varcheranno per la prima volta i monti trentini per scendere a Pieve, dove sfileranno dalle 16.30 alle 18 portando tra piazza Marconi e piazza Cozzaglio il loro spettacolo tradizionale.

Figuranti vestiti da Krampus in strada
Figuranti vestiti da Krampus in strada

Cosa sono

I Krampus sono figure inquietanti, metà capra e metà demonio, che si muovono per le strade sferragliando catene. Nelle regioni alpine rappresentano un rito natalizio tradizionale: mentre San Nicolò porta doni ai bimbi buoni, i Krampus puniscono quelli che si sono comportati male durante l’anno. «Non è una tradizione locale, ma è pur sempre un’usanza a noi vicina, tipica del Trentino, con il quale Tremosine confina», spiega la presidente della Pro loco, Lucia Perini.

La presenza di due tremosinesi nel gruppo dei Krampus della Val Rendena ha fatto il resto. Il sipario sulla Festa si alzerà alle 15.30 con l’esibizione della fanfara dei bersaglieri «Piume del Garda» e la «merendöla» con vin brulè e dolci della nonna in piazza Marconi. Poi musica e l’atteso evento clou: la spaventosa sfilata dei Krampus in centro storico. Alle 18.30, l’apertura degli stand gastronomici.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Festa della polentaKrampusTremosine
Icona Newsletter

@I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario