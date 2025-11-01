Festa di Ognissanti, «un filo invisibile unisce speranza e memoria»

Una giornata tipicamente autunnale, grigia e umida ma senza pioggia, ha accompagnato la festa di Ognissanti a Brescia. Nonostante il cielo plumbeo, in molti hanno vissuto all’aperto un appuntamento che unisce fede, memoria e tradizione. Trascorsa la notte di Halloween di importazione anglosassone, ma che ormai anche i nonni festeggiano con i loro nipotini, i bresciani sono tornati alle proprie radici. Fin dal mattino, i viali dei cimiteri cittadini si sono riempiti di persone con un fiore in mano, omaggio ai propri cari defunti. Il cimitero Vantiniano, come sempre, è stato il centro della giornata, con un flusso costante di visitatori. Tra le tombe ornate di crisantemi, il silenzio si è alternato alle voci basse delle famiglie e al suono delle campane.

La giornata si è aperta in cattedrale, con il vescovo Pierantonio Tremolada che ha presieduto la messa pontificale della Solennità di Tutti i Santi, dedicata alla santificazione universale. Nell’omelia, ha ricordato che la festa dei Santi e la commemorazione dei defunti «sono legate da un filo invisibile che unisce la speranza alla memoria».

Domenica: messa e cimiteri

Le celebrazioni liturgiche proseguiranno domani, domenica, con la messa di commemorazione di tutti i fedeli defunti, alle 15 al cimitero Vantiniano, sempre presieduta da monsignor Tremolada. Prima però alle 10, è prevista la cerimonia per i caduti di tutte le guerre. Il corteo si formerà davanti all’ingresso principale del cimitero monumentale e raggiungerà il tempio ossario, dove alle 10.20 sarà celebrata la messa e, a seguire, la deposizione delle corone d’alloro.

Anche domani i cimiteri cittadini resteranno aperti dalle 8.30 alle 17.30 per consentire a tutti di partecipare e sostare nel raccoglimento.

La fiera in via Milano

Accanto al rito e al silenzio, Brescia ha ritrovato anche il volto più popolare della giornata. In via Milano è tornata la fiera di Ognissanti, con circa settanta bancarelle di abbigliamento, dolciumi, giocattoli e prodotti per la casa. Tra i profumi di zucchero filato e caldarroste – acquistate e gustate da tante persone lungo la strada – la città ha respirato un’aria più leggera, quasi a voler stemperare il grigio del cielo con i colori e i suoni della tradizione. Nel consueto equilibrio tra raccoglimento e vita quotidiana, non è mancata la presenza dei volontari della Croce Bianca, impegnati nei pressi dei cimiteri per offrire assistenza e conforto. La presidente Umberta Salvadego ha visitato gli otto cimiteri cittadini portando caffè e brioche ai volontari: un gesto semplice, ma che racconta il calore umano che accompagna anche i giorni più solenni.

La giornata si è chiusa con lo stesso tono con cui era iniziata: un cielo basso e grigio con la città tornata lentamente alla routine. Con il 2 novembre, festa della Commemorazione dei defunti, Brescia continuerà a raccogliersi nel ricordo, tra una preghiera e un fiore.