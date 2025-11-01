Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Croce Bianca, la tradizione del caffè ai volontari nei giorni dei Santi

Anche quest’anno la presidente del sodalizio ha visitato i cimiteri cittadini portando un po’ di calore alle persone impegnate a dare assistenza agli anziani
  • Croce Bianca, la presidente Salvadego porta il caffè ai volontari
    Croce Bianca, la presidente Salvadego porta il caffè ai volontari - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
È una tradizione della Croce Bianca: durante i giorni dei morti e di Ognissanti, i volontari e le volontarie presidiano tutti i cimiteri bresciani dando assistenza agli anziani e raccogliendo le offerte per sostenere il sodalizio. E – fa sempre parte della tradizione – la presidente porta loro caffè e brioche.

E così è accaduto anche quest’anno: Umberta Salvadego, presidente della Croce Bianca di Brescia, ha visitato otto cimiteri bresciani, a partire dal monumentale Vantiniano in via Milano, portando gusto e un po’ di calore ai volontari in questo grigio ponte di Ognissanti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

