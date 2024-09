Un viaggio nel Medioevo: da domani la Festa di Mura a Palazzolo

Fine settimana di celebrazioni a Palazzolo per la 32ª edizione della Sagra di San Girolamo, nota come Festa di Mura, che da domani a domenica trasporterà i visitatori in un suggestivo viaggio nel Medioevo. Questo evento, che richiama migliaia di persone, rappresenta un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera del borgo medievale situato sulla riva occidentale dell’Oglio.

Giorno per giorno

Il programma di questa edizione si preannuncia ricco e variegato, con tre serate e due giornate piene di attività che spaziano dall’intrattenimento agli stand di artigianato, dalle esibizioni di falconeria agli spettacoli in costume, passando per mostre d’arte e rappresentazioni teatrali. Queste iniziative si snoderanno tra il centro storico e il rione Mura, offrendo a tutti i partecipanti un’esperienza unica e coinvolgente.

La cerimonia d’apertura avrà luogo venerdì sera alle 20.30 con la sfilata dell’araldo, accompagnata dagli sbandieratori e dai musici, che darà ufficialmente inizio alla festa. Sabato, le attività inizieranno già dal primo pomeriggio: a partire dalle 15.30, il borgo si animerà con giochi d’epoca, esibizioni di falconieri con rapaci, giullari e musici con strumenti antichi. Il momento più atteso della giornata arriverà alle 21.30, quando uno spettacolo di fuoco illuminerà il ponte romano, catturando l’attenzione del pubblico. La serata continuerà con il concerto «Voci di strumenti delli tempi passati» alle 19.30 in piazza Corte Mura, seguito dallo spettacolo «Fuoco e anima» alle 22.30.

La sfilata in costumi medievali - © www.giornaledibrescia.it

Domenica

Domenica la festa proseguirà con la Messa in costume, celebrata alle 10 nella chiesa di San Giovanni. A seguire, alle 12.30, via Mura si trasformerà in una grande tavolata per lo spiedo tradizionale, preludio a un pomeriggio ricco di giochi di una volta, musica e spettacoli comici. Durante la giornata, le Giullarate alchemiche intratterranno i presenti fino alle 21, quando si terrà la grande sfilata con fiaccolata lungo il fiume, e, alle 22.30, l’ultimo spettacolo di fuoco chiuderà la festa in piazza Corte Mura.

Appuntamento fisso

La Sagra di San Girolamo, nata nel 1936 e ripresa tra il 1952 e il 1954, è appuntamento fisso dal 1991, grazie all’impegno del comitato promotore del Consiglio di San Girolamo. Caratteristica è la presenza delle locande storiche, dove si servono cibi e bevande utilizzando monete medievali, le «palanche», appositamente coniate per l’evento e scambiabili con gli euro nei punti di cambio.

Quest’anno le locande saranno cinque: Parisì, Cichina, Cavalieri, dei Giovani e del Terzo Millennio. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale all’indirizzo www.festadimura.it.