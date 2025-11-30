Giornale di Brescia
Festa del Ringraziamento: Coccaglio torna alle radici

Giornata dedicata alla storia dell’agricoltura con la sfilata delle macchine agricole e dei trattori
La storia dell’agricoltura a Cologne e a Coccaglio è legata allo sviluppo storico delle due comunità, con una ripresa economica basata sull'agricoltura dopo l’XI secolo, che portò all’ampliamento del centro abitato attorno al castello. L’evoluzione del comparto agricolo nell’area è stata fondamentale anche per la crescita sociale, economica e infrastrutturale del circondario. Basti pensare alla roggia Fusia nel XIV secolo, che favorì la costruzione di mulini e scambi commerciali. Ideatore e propulsore principale della realizzazione della seriola fu il nobile Giacomino Oldofredi di Iseo, a cui si unirono possidenti di Chiari e di Palazzolo. Il contratto per l’acquisto dei terreni sui quali doveva essere tracciata la seriola venne firmato il 25 marzo 1347 a Capriolo e l’opera venne immediatamente cominciata.

L’opera di escavazione, sia pure più lenta, continuò e anzi ne venne ampliato il progetto preventivo allungandone il tragitto oltre Palazzolo, Cologne e Chiari a Rovato ed oltre la campagna orientale di Cazzago ed Ospitaletto. Il 9 novembre di quello stesso anno vennero perfezionati nuovi atti di cessione di fondi, di nasse o peschiere, oltre a un mulino. Oggi Cologne e Coccaglio mantengono salde le radici nella terra, ampliando gli orizzonti nell’agroalimentare. Ecco perché la Festa del Ringraziamento di Coccaglio è un evento atteso dalla popolazione di entrambe le comunità alla scoperta del territorio e delle proprie eccellenze, a sancire una sorta di gemellaggio tra i due comuni limitrofi.

Domenica 30 novembre il ritrovo per i trattori è previsto per le 8 alla Cascina Valenca di Coccaglio con un caffè prima della sfilata. Alle 9 è prevista invece la sfilata dei trattori per le vie del paese, con l’arrivo previsto in piazza Luca Marenzio a Coccaglio. Alle 10.30 la suggestiva benedizione dei trattori e delle macchine agricole: un’anticipazione della messa che alle 10.45 si celebrerà nella chiesa parrocchiale. Alle 12.45 il pranzo all’hotel Touring di Cologne, in via Vittorio Emanuele II, 40.

Argomenti
inserto Franciacorta SebinoCoccaglio
