Ferragosto, a Padenghe fuochi d’artificio e tre giorni di festa

Dall’alba ai fuochi d’artificio della notte: a Padenghe per Ferragosto si fa festa per tre giorni.

Si parte con un concerto al sorgere del sole, si prosegue con la Summer Fest, con la corsa più colorata dell’anno e con lo spettacolo pirotecnico, che come sempre regala grandi emozioni. Insomma, tre giorni per un programma densissimo. Lo hanno immaginato e organizzato l’assessorato alla Cultura con la Pro loco e le attività del centro storico.

Giovedì 15

Si parte proprio il 15 agosto: appuntamento la mattina presto in castello con Luca Artioli al mandolino, Davide Moneta alla chitarra e Federico archetti al violoncello: proporranno, a partire dalle 5, il concerto «From Vivaldi to Morricone», cui seguirà una bella colazione per il pubblico. La platea, va precisato, sarà il prato: munirsi di telo o seduta. Per partecipare occorre iscriversi sul sito della Pro loco www.prolocopadenghe.it) e il biglietto ha un costo di 10 euro.

Venerdì 16 e sabato 17

Poi, la due giorni di Summer Fest, che quest’anno taglia il traguardo della quarta edizione. Appuntamento il 16 e il 17 agosto in centro storico con musica, spettacoli, balli, ottima gastronomia, e due chicche imperdibili. La prima è venerdì: alle 17.30 ci si ritrova in municipio per la partenza della Color Run per grandi e piccoli. Formula ormai nota, ma sempre molto divertente, si corre (o si cammina) e si viene spruzzati di tutti i colori del mondo. Al traguardo si arriva davvero variopinti. Anche in questo caso la prenotazione è necessaria, sempre sul sito della Pro loco e al costo di 10 euro, aperitivo colorato finale incluso.

Altra chicca, lo spettacolo pirotecnico: occhi al cielo verso il castello sabato 17 agosto alle 23.