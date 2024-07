Fermato per un controllo, in auto 100 dosi di cocaina e 5mila euro

È stato fermato per un semplice controllo stradale e si è ritrovato agli arresti domiciliari. Il passo è breve se in auto nascondi 100 dosi di cocaina e 5mila euro in contanti.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi , attorno alle 20, a Rovato, dove gli agenti della Polizia locale agli ordini del comandante Silvia Contrini hanno fermato un ragazzo classe 1997 residente in Franciacorta per un controllo stradale.

Gli agenti insospettiti dal comportamento del 27enne hanno approfondito il controllo e sul ragazzo e a bordo della sua utilitaria sono state trovate 100 dosi di cocaina ed in possesso di 5.000 euro di denaro contante. Incensurato e giudicato per direttissima sono stati disposti gli arresti domiciliari.