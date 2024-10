Fermato in auto con cocaina e hashish, arrestato un ragazzo

Un ragazzo di 24 anni di Ospitaletto è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti: in auto nascondeva 55 dosi cocaina, altri 15 grammi ancora da confezionare, e due panetti di hashish, dal peso di 230 grammi.

È successo ieri a Rovato, attorno all'ora di pranzo, quando gli agenti della Polizia locale, agli ordini del comandante Silvia Contrini, hanno fermato il veicolo sospetto, nella zona della frazione di Lodetto, per un controllo stradale. Il ragazzo, oltre ai 60 grammi di coca e all'hashish, aveva con sé anche denaro contante proveniente dall'attività di spaccio.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di droga, questa mattina è stato portato in Tribunale per la direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto e disposto domiciliari in attesa di udienza.