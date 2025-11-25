Ferito da una sega circolare, grave un operaio a Montirone

Grave infortunio lavorativo in un'azienda artigiana che lavora nel settore dei pellet di Montirone. Per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dell'Ats intervenuti in azienda, un operaio classe 1990 è rimasto ferito dalla lama di una sega circolare ad un braccio.

Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato colpito al bicipite. Immediati i soccorsi e il trasporto in codice rosso all'ospedale Civile. Pur essendo grave a causa del tipo di lesione il trentacinquenne non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Zeno.