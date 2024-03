Ferito da colpi d’arma da fuoco, l’esca sarebbe una partita di droga

Il 27enne vittima dell’agguato avrebbe raccontato ai carabinieri che era arrivato tra Urago d’Oglio e Calcio per comprare del fumo ad uso personale quando due uomini gli hanno sparato

2 ' di lettura

Carabinieri al distributore di Urago d'Oglio la sera della sparatoria - Foto © www.giornaledibrescia.it

È ancora ricoverato, almeno fino a oggi, alla Poliambulanza di Brescia e ne avrà per circa 60 giorni il 27enne marocchino che mercoledì sera, attorno alle 22, è stato ferito da due colpi di pistola in quello che gli inquirenti ritengono essere un vero e proprio agguato. L’uomo, che è stato soccorso a Urago d’Oglio, è stato raggiunto da proiettili al braccio e alla gamba sul lato destro. Non è mai stato in pericolo di vita, tanto da trascinarsi per chilometri, alla guida dell’auto, dalla provinci