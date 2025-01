Ferita dall’arma del padre: resta gravissima la bimba di 3 anni

Per l’incidente di Gardone Val Trompia indagato il genitore per omessa custodia della pistola

La bimba è in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo - © www.giornaledibrescia.it

Quel colpo di pistola nella camera da letto risuonato più forte dei botti e dei fuochi d’artificio che soltanto poche ore prima avevano illuminato la notte di Capodanno in un momento di festa. Le sirene spiegate dell’ambulanza che ha trasportato la piccola fino all’elisoccorso che l’ha portata d’urgenza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Suoni e immagini che sembrano appartenere a un passato lontano, perché il tempo trascorso a pregare per un miracolo, in modo particolare per la famiglia della b