Ferisce coetaneo alla gola, oggi l’interrogatorio del 24enne arrestato

È in programma questa mattina nel carcere di Canton Mombello l’interrogatorio del 24enne arrestato con l’accusa di tentato omicidio per – all’alba di sabato – aver colpito alla gola con un taglierino un 20enne dopo una notte in discoteca. L’aggressione è avvenuta al termine di una rissa scoppiata per motivi di calcio e tifo in un parcheggio all’esterno della discoteca Art di Desenzano dove vittima e aggressore avevano trascorso la nottata tra venerdì e sabato.

Il 24enne, bresciano di Bedizzole e idraulico di professione in un’azienda del paese, è stato bloccato dai buttafuori del locale ai quali si era rivolto il ragazzo ferito. Poi, mentre la vittima veniva trasportata in ospedale per la ferita profonda alla gola ritenuta guaribile in due settimane, l’aggressore finiva in caserma accompagnato dai carabinieri che hanno poi fatto scattare l’arresto in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio.

Assistito dall’avvocato Giorgio Guzzi e in attesa di valutare gli atti di indagine, potrebbe decidere questa mattina di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al gip. Non è escluso che il legale possa chiedere i domiciliari considerando che il ragazzo avrebbe alle spalle un solo precedente per guida in stato d’ebbrezza. Nel frattempo proseguono le indagini per cristallizzare la ricostruzione di quanto accaduto nel parcheggio fuori dalla discoteca.