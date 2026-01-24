Femminicidio Torzullo, trovati impiccati i genitori del marito Carlomagno
L’uomo è stato arrestato nei giorni scorsi ed è accusato di aver ucciso la moglie
L'abitazione di Federica Torzullo, nel riquadro di sinistra, in quello di destra Carlomagno - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara (Roma). Secondo quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sono stati trovati nella loro abitazione. Sul posto i Carabinieri. Al momento si ipotizza un suicidio.
