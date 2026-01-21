Il marito di Federica Torzullo ha confessato il femminicidio

Claudio Carlomagno, l’uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in base a quanto si apprende sta ammettendo le responsabilità e fornendo una confessione davanti al gip di Civitavecchia.

Nei suoi confronti i pm contestano il nuovo reato di femminicidio e l’occultamento di cadavere. Dall’autopsia è emerso la che donna è stata raggiunta da 23 coltellate, di cui 19 al volto e al collo. L’uomo avrebbe utilizzato una lama bitagliente ma al momento l’arma non è stata ancora trovata dagli inquirenti.