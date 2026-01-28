Giornale di Brescia
Femminicidio Torzullo, il figlio verrà affidato ai nonni materni

Il sindaco della cittadina risulterebbe tutore legale del bambino, la cui madre è stata uccisa da compagno con 23 coltellate
I carabinieri fuori dall'abitazione di Federica Torzullo ad Anguillara - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
I carabinieri fuori dall'abitazione di Federica Torzullo ad Anguillara - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il Tribunale per i Minori di Roma si appresta a confermare l’affidamento del figlio di Federica Torzullo ai nonni materni, con il sindaco di Anguillara come tutore legale. La decisione, già applicata il 17 gennaio, viene ribadita mentre prosegue l’inchiesta sul femminicidio della donna, uccisa con 23 coltellate dal compagno Claudio Carlomagno.

La situazione

Sul fronte giudiziario, la Procura di Civitavecchia ha disposto nuovi accertamenti affidati ai carabinieri del nucleo investigativo di Ostia e agli specialisti del Ris. Tra le attività previste ci sono ulteriori sopralluoghi nella villetta teatro dell’omicidio e verifiche sull’auto dell’indagato, in particolare sulla scatola nera, per ricostruire «gli spostamenti effettuati nelle ore successive al delitto». Proseguono anche le ricerche dell’arma, un coltello bilama che l’uomo ha dichiarato di aver gettato in un corso d’acqua.

Parallelamente continua l’indagine sulla morte dei genitori di Carlomagno. L’autopsia ha confermato che Maria e Pasquale Carlomagno «si sono tolti la vita per asfissia da impiccagione». I pubblici ministeri hanno aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Nella lettera lasciata ai figli, i due facevano riferimento anche alla «gogna» subita sui social dopo il femminicidio. Materiale informatico è stato sequestrato e sono in corso verifiche per risalire agli autori di eventuali minacce.

Argomenti
femminicidioFederica TorzulloAnguillara
