Femminicidio Giada Zanola, dalla Procura di Padova il nullaosta per la sepoltura

La Procura di Padova ha firmato il nullaosta per la sepoltura di Giada Zanola, la 33enne uccisa in Veneto dal compagno, che si trova in carcere da giovedì. L’ultimo saluto potrebbe essere dato a Brescia dove vivono il padre, il fratello e la sorella della donna.

Stasera a Vigonza, intanto, è in programma una fiaccolata per ricordare la vittima di origini bresciane.