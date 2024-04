Femminicidio di Agnosine, chiesta la conferma dell’ergastolo per Paolo Vecchia

L’imputato già condannato in primo grado per l’uccisione di Giuseppina Di Luca nel 2021 è in aula. Sentenza attesa in giornata

La Scientifica in casa di Giuseppina Di Luca ad Agnosine - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Il sostituto procuratore generale ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per Paolo Vecchia, il 52enne che ad Agnosine, il 13 settembre 2021 uccise con 40 coltellate la moglie Giuseppina Di Luca che aveva deciso di separarsi. L’imputato è in aula. La sentenza del processo d'appello è attesa in giornata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia