Felice Maniero denuncia la ex compagna: «Via i miei soldi»

L’ex boss del Brenta va all’attacco. E ora sta alla Procura capire se si tratti di una vendetta nei confronti di chi gli ha fatto passare gli ultimi anni in carcere. Ovvero l’ex compagna. Che ora Felice Maniero ha denunciato per riciclaggio.

Si tratta della donna che per vent’anni è stata al fianco di «Faccia d’angelo», anche durante la latitanza. E che lo aveva fatto arrestare per stalking nell’ottobre 2019 quando la coppia viveva a Brescia, con l’ex boss coperto da una nuova identità dopo aver collaborato con la giustizia per fare luce sugli anni della mala del Brenta e aver fatto scattare le manette ai polsi di tanti compagni di malavita. Maniero, attraverso il suo legale Rolando Iorio, ha sporto denuncia contro la ex compagna.

«Mi ha portato via dei soldi. Denaro che era di provenienza illecita e lei lo sapeva» ha scritto Maniero. «Durante la convivenza a Brescia mi confessò di aver usato 16mila euro per una polizza assicurativa. Le avevo detto che non doveva permettersi di toccare i miei soldi». Ora dopo aver scontato la condanna per stalking, Maniero vuole tornare in un’aula di giustizia. Questa volta come presunta parte lesa.