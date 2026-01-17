Donna scomparsa vicino Roma, 'trovato sangue dappertutto'

ROMA, 17 GEN - Diventa sempre più concreta la pista del femminicidio nella vicenda di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa dall'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Tracce di sangue sono state trovate ovunque all'interno della sua abitazione, sugli abiti da lavoro del marito, all'interno della sua auto, in una cava e sul mezzo meccanico presente nell'azienda di cui è titolare l'uomo, già indagato per omicidio volontario. Gli accertamenti sono stati svolti dai carabinieri di Anguillara Sabazia e del nucleo investigativo dei carabinieri di Ostia, coadiuvati dal Ris di Roma, e hanno repertato "tracce ematiche dappertutto", come si legge in un comunicato a firma del procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori che coordina le indagini. In settimana e con risultati a stretto giro si faranno altri "accertamenti tecnici irripetibili alla ricerca del Dna", per chiarire ulteriormente i contorni della vicenda. Visionando il sistema di videosorveglianza a presidio anche della villetta della famiglia si vede che Federica non esce di casa dalle ore 19,30 dell'8 gennaio e, in attesa degli esiti degli esami tecnici in corso, la sua utenza cellulare non registra movimenti fuori dell'abitazione. Il marito, invece, esce di casa l'indomani intorno alle 7,30 per andare a lavoro. Da casa non mancherebbe nulla, salvo borsa e cellulare. Le indagini si concentrano sul marito che viveva con la donna e un figlio di 10 anni nella villetta. Su di lui ci sono gravi indizi ma chi indaga sta cercando di "riscontrare" le sue dichiarazioni per arrivare "alla ricostruzione integrale della vicenda, all'individuazione del movente" e di "eventuali responsabilità" di altre persone.