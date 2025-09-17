Fatture false per 100 milioni di euro, tre imprenditori bresciani nei guai

Sono del Basso Garda e operano nel commercio di metalli ferrosi. La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato loro 320mila euro in contanti: li tenevano in sacchetti di plastica e nel doppiofondo delle mensole

A A Riduci Ingrandisci La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato 320mila euro in contanti a tre imprenditori bresciani del Basso Garda, attivi nel settore del commercio dei metalli ferrosi, ritenuti i vertici di un sodalizio criminale che offriva servizi completi di false fatturazioni e rientro di contanti ad altre aziende della zona, oltre che alle proprie, per abbattere illecitamente i costi fiscali. I soldi nascosti anche nei doppifondi delle mensole

I soldi nascosti anche nei doppifondi delle mensole Duecentosessantamila euro sono stato trovati all’interno di sacchetti di plastica, mentre gli altri nel doppiofondo di alcune mensole. Il gruppo si avvaleva dell’appoggio di alcuni cittadini cinesi che recuperavano contante all’estero e lo consegnavano dietro una commissione del 3%. Gli imprenditori bresciani trattenevano ai colleghi che si avvalevano dei loro servizi quote variabili dal 5 al 22%. Loading video... Fatture false, il video dell'operazione della Guardia di Finanza La Finanza stima che complessivamente il gruppo abbia emesso e incassato fatture false per 100 milioni di euro.

