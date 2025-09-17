Giornale di Brescia
Fatture false per 100 milioni di euro, tre imprenditori bresciani nei guai

Paolo Bertoli
Sono del Basso Garda e operano nel commercio di metalli ferrosi. La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato loro 320mila euro in contanti: li tenevano in sacchetti di plastica e nel doppiofondo delle mensole
Fatture false, tre imprenditori nei guai
La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato 320mila euro in contanti a tre imprenditori bresciani del Basso Garda, attivi nel settore del commercio dei metalli ferrosi, ritenuti i vertici di un sodalizio criminale che offriva servizi completi di false fatturazioni e rientro di contanti ad altre aziende della zona, oltre che alle proprie, per abbattere illecitamente i costi fiscali.

  • I soldi nascosti anche nei doppifondi delle mensole
Duecentosessantamila euro sono stato trovati all’interno di sacchetti di plastica, mentre gli altri nel doppiofondo di alcune mensole. Il gruppo si avvaleva dell’appoggio di alcuni cittadini cinesi che recuperavano contante all’estero e lo consegnavano dietro una commissione del 3%. Gli imprenditori bresciani trattenevano ai colleghi che si avvalevano dei loro servizi quote variabili dal 5 al 22%.

Fatture false, il video dell'operazione della Guardia di Finanza

La Finanza stima che complessivamente il gruppo abbia emesso e incassato fatture false per 100 milioni di euro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

fatture false, sequestro, Guardia di Finanza, imprenditori bresciani, metalli ferrosi, Basso Garda, frodi fiscali, Brescia
