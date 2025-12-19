Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Salvano animali destinati al macello, ma arriva lo sfratto del terreno

Nadia Lonati
L’appezzamento che una famiglia ha in affitto da 12 anni a Botticino è finito in un contenzioso: si cerca un’alternativa entro il 4 febbraio
Uno dei cavalli salvati con Melissa
Uno dei cavalli salvati con Melissa
AA

Erano animali destinati al macello, ma sulla loro strada hanno trovato la famiglia che li ha accolti e salvati. Ora però la loro sorte è di nuovo in pericolo: quella che a Botticino tanti conoscono come la «fattoria degli animali» rischia di scomparire. La famiglia che la abita – Luigi, Melissa e i loro tre figli – sperano in quello che hanno chiamato «un miracolo di Natale».

La causa

L’appezzamento boschivo nel territorio di San Gallo di Botticino in cui vivono gli animali, che appartiene a terzi, è finito coinvolto in un procedimento giudiziario a carico del proprietario: sul medesimo pende uno sfratto, motivo per cui è necessario il trasferimento in altro sito, che al momento però non si trova.

Sfratto a Botticino per una famiglia che salva animali - © www.giornaledibrescia.it
Sfratto a Botticino per una famiglia che salva animali - © www.giornaledibrescia.it

«Siamo qui da 12 anni – spiegano Luigi e Melissa – e siamo perfettamente in regola, gli animali sono curati, registrati con codice di ciascuna specie, il codice stalla è regolare e siamo in costante contatto con Ats. Ora però ci ritroviamo, senza colpa alcuna, in questa situazione: dopo due proroghe entro il 4 febbraio dovremo sgomberare tutto. In questi mesi abbiamo cercato in tutti i modi un luogo che potesse accoglierci, ci siamo rivolti anche al sindaco che si è interessato, ma al momento non abbiamo trovato nulla».

Trasloco

Quel che serve è un’alternativa al terreno recintato di un ettaro in cui si muovono liberamente otto cavalli, un’asina, una pony, una mucca, tre pecore, tutti destinati al macello perché con qualche acciacco o perché non rispondenti a standard di bellezza. Animali «non più performanti», ma che i due coniugi hanno salvato.

La quotidianità dei primi è intrecciata a doppio filo con quella della famiglia: Melissa è un’educatrice che con i cavalli fa interventi assistiti per persone con disabilità, mentre Luigi è podologo degli equini. «Sono anime rotte che cerchiamo di rimettere insieme, mentre loro rimettono insieme noi, fanno parte della nostra famiglia e non vogliamo separarcene, cerchiamo un appezzamento in affitto o con affitto a riscatto, non vogliamo nulla in regalo. L’ideale, avendo casa a San Gallo e un mutuo, sarebbe qualcosa vicino, ma siamo disposti anche a vendere e a trasferirci altrove, pur di non separarci da loro: li abbiamo salvati, come possiamo ora abbandonarli?».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
animalifattoriasfrattoBotticinoSan Gallo
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario