Famiglie sfrattate e anziani senza alloggio: a Brescia è emergenza casa
Sfratti e difficoltà a trovare un tetto: «Diritti per Tutti» porta alla ribalta tre casi emblematici in città
Il picchetto di Diritti per tutti - © www.giornaledibrescia.it
Un operaio con quattro figli che non riesce a trovare un’abitazione in affitto, tre anziani che nonostante l’alta posizione in graduatoria non ottengono un alloggio, una coppia in difficoltà costretta a rateizzare il debito per l’affitto. Tre storie diverse, che animano un’umida mattina di dicembre – l’ennesima fatta di tensioni e trattative in città – simbolo paradigmatico dell’emergenza abitativa a Brescia. Sfratti, affitti brevi o non rinnovati: trovare casa a Brescia è complicato In via San
