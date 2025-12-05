Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Famiglie sfrattate e anziani senza alloggio: a Brescia è emergenza casa

Antonio Borrelli
Sfratti e difficoltà a trovare un tetto: «Diritti per Tutti» porta alla ribalta tre casi emblematici in città
Il picchetto di Diritti per tutti - © www.giornaledibrescia.it
Il picchetto di Diritti per tutti - © www.giornaledibrescia.it

Un operaio con quattro figli che non riesce a trovare un’abitazione in affitto, tre anziani che nonostante l’alta posizione in graduatoria non ottengono un alloggio, una coppia in difficoltà costretta a rateizzare il debito per l’affitto. Tre storie diverse, che animano un’umida mattina di dicembre – l’ennesima fatta di tensioni e trattative in città – simbolo paradigmatico dell’emergenza abitativa a Brescia. Sfratti, affitti brevi o non rinnovati: trovare casa a Brescia è complicato In via San

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario