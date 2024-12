Famiglia uccisa dal monossido a Firenze, l’uomo aveva origini bresciane

Era originario della Valtrompia Matteo Racheli, il 49enne morto con la moglie brasiliana Margarida Alcione e il figlio di 11 anni a causa del monossido di carbonio che ha invaso la sua villa a San Felice a Ema, alle porte di Firenze.

La tragedia

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto ieri attorno alle 14 e quando hanno aperto la porta dell'abitazione si sono trovati di fronte una famiglia distrutta: l'uomo con i due bambini era sul divano mentre la donna era in terra a poca distanza da loro, probabilmente ha perso i sensi mentre era in movimento. Secondo i pompieri, molto probabilmente non si sono accorti di nulla. Le quattro persone sono state subito portate fuori, dove sono partite immediatamente le manovre di rianimazione. Ma i sanitari non hanno potuto che constatare tre decessi. Per la bimba, dopo essere stata rianimata all'esterno della casa, una corsa disperata in ospedale.

In ospedale

È stata sottoposta nella notte a terapia iperbarica all'ospedale di Careggi la bambina di sei anni figlia della coppia che ha perso la vita ieri a Firenze nella villa di via San Felice a Ema, con ogni probabilità a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Lo fanno sapere fonti ospedaliere. La bambina continua a essere ricoverata in terapia intensiva. È stabile, sempre critica ma i parametri al momento sarebbero sotto controllo.

L’azienda in Valtrompia

Matteo era figlio del vulcanico Edoardo Racheli, noto imprenditore della zona che una sessantina di anni fa aveva creato un'azienda leader nel settore della produzione di caricatori. Ormai colto da una grave malattia, Racheli padre aveva ceduto le quote di proprietà della società e ora quella realtà è nella sfera del gruppo Gnutti. La Mec-gar nell'arco di una decina di anni si era ritagliata una posizione di leadership assoluta nel settore Mondiale della produzione di caricatori in lamiera per armi da fuoco leggere. Lavoravano oltre che per le aziende locali come gruppo Beretta o la Tanfoglio anche per la Smith & Wesson la Colt, la Glock la Ruger e tutte le aziende che producevano carabine semiautomatiche che necessitavano di particolari realizzati nella lavorazione accurata di imbutitura di lamiere metalliche.

In Toscana

Con l'incalzare dalla malattia di Edoardo Racheli, Matteo, amante della natura e degli animali, aveva deciso di dedicarsi ad altro e aveva trovato con la compagna il loro nido d’amore in una villa immersa nel verde, lontana dal caos cittadino in Toscana. Un luogo armonioso e ideale per far crescere i bambini. Elio, 11 anni, nato dalla precedente relazione di Matteo. Poi 6 anni fa la famiglia si è allargata con l’arrivo della più piccola, unica sopravvissuta a una tragedia che ha sconvolto tutti, in gravissime condizioni al Meyer.

Matteo Racheli, aveva avviato la sua attività imprenditoriale più di dieci anni fa, quando aveva aperto una gelateria artigianale a Campi Bisenzio, per poi lasciarne la gestione ai soci.

Da allora, stando a racconti di chi conosceva la coppia, si era buttato nel mondo immobiliare e, insieme a Margarida Alcione, 46 anni brasiliana, gestiva i vari appartamenti di proprietà, alcuni dei quali in centro a Firenze, dati in affitto. Un lavoro che garantiva alla famiglia uno stile di vita benestante, una bella casa, macchine di lusso, ma non per questo distaccato dalla realtà del piccolo borgo doveva avevano scelto di mettere radici.

Ora anche in Val Trompia si piange la morte dell'uomo e la disperazione che ha coinvolto coloro che conoscevano la famiglia stimata e considerato da tutti una famiglia modello.