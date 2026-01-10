Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Famiglia nel bosco: rischio di allontanamento per la madre

Alla donna è concesso di vivere e incontrare i figli in alcuni momenti della giornata. Ieri l’incontro con i responsabili della struttura, assistenti sociali e avvocato per definire un piano educativo per i bambini
La «famiglia nel bosco» di Palmoli
La «famiglia nel bosco» di Palmoli
AA

«Rigida e non collaborativa». Così viene descritta Catherine Birmingham, la mamma dei tre «figli del bosco» che dal 20 novembre scorso vive con loro nella casa famiglia di Vasto in seguito all'ordinanza del Tribunale dei minori dell'Aquila che ha sospeso la responsabilità genitoriale e deciso l'allontanamento dei bambini, due gemelli di sei anni e una bimba di otto.

Il quadro

Per questo, come riporta il Messaggero, la donna rischia di essere allontanata dalla struttura, nella quale le è stato concesso di vivere e incontrare i figli in alcuni momenti della giornata. Ieri la tutrice, l'avvocata Maria Luisa Palladino, gli assistenti sociali e i responsabili della struttura si sono incontrati per definire un piano educativo per i bambini, ma una decisione sembra che sarà presa solo la prossima settimana.

Nel corso dell'incontro si sarebbe parlato anche della possibilità di allontanare Catherine – ormai considerata un ostacolo al percorso dei figli – dalla casa famiglia. E dei contrasti aveva parlato anche la stessa tutrice Palladino in un'intervista dei giorni scorsi a «La vita in diretta».

La casa di Palmoli - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La casa di Palmoli - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Catherine è accusata di dire «no a tutto, rifiuta di trovare la quadra per il bene dei bambini». Dichiarazioni rilanciate oggi da La Stampa dopo l'intervista pubblicata ieri al papà, Nathan Trevallion. «I bambini – le parole di Palladino – sono sereni e pienamente adattati al nuovo ambiente».

«La risposta a un trauma – ha detto invece la Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza – non può essere un altro trauma. La permanenza in casa famiglia è comprovata in tutti i casi di violenza e abusi commessi dai genitori. Qui non so». 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
la madre del boscoPalmolicomunità
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario