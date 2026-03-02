Giornale di Brescia
Famiglia nel bosco, la coppia chiede di rimpatriare in Australia

Lo riporta quotidiano di Sydney. Il padre: «I miei figli non meritano quanto sta accadendo»
Catherine Birmingham e Nathan Trevallion - Frame tratto dalla trasmissione 60 Minutes Australia
La coppia che si è vista sospendere dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila la capacità genitoriale sui suoi tre figli, l'australiana Catherine Birmingham e il britannico Nathan Trevallion, ha chiesto al governo australiano di Anthony Albanese di intervenire perché possano rimpatriare.

Lo riporta oggi il Sydney Morning Herald. La figlia di otto anni e i gemelli di sei anni, allontanati dalla famiglia, vivono da quasi quattro mesi in una struttura di accoglienza in Abruzzo. «Mi sento vuoto di dentro, pieno di tristezza», ha detto Trevallion al programma della Tv australiana 60 Minutes di ieri sera.

«Non si meritano quello che sta succedendo a loro». La coppia è sottoposta a una perizia disposta dallo stesso Tribunale sulla sua capacità genitoriale.

famiglia nel bosco
  3. Ricarica la pagina se necessario