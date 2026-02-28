Famiglia nel bosco, casa famiglia chiede trasferimento bimbi e mamma

PESCARA, 28 FEB - I responsabili della struttura di accoglienza dove sono ospitati i bambini e la madre della cosiddetta famiglia nel bosco, hanno chiesto al Tribunale per i minorenni dell'Aquila di valutare il trasferimento del nucleo in altra sede idonea. A renderlo noto sono i quotidiani 'Il Centro' e l'edizione regionale de 'Il Messaggero'. La richiesta, contenuta in una relazione inviata nei giorni scorsi, è motivata da alcune criticità nella gestione quotidiana: nel documento si evidenziano difficoltà nel rispetto delle regole interne e delle modalità organizzative previste dalla comunità. Gli operatori riferiscono episodi di tensione e comportamenti ritenuti non conformi ai protocolli, anche in relazione agli accessi e alla gestione degli spazi condivisi. Particolare attenzione viene posta al benessere dei minori: secondo quanto riportato, sarebbero emerse situazioni di disagio che richiedono ulteriori approfondimenti e interventi mirati di tutela. Di diverso tenore la posizione della madre e dei familiari, che attribuiscono le difficoltà al contesto della struttura e chiedono soluzioni che garantiscano una maggiore continuità affettiva. Sul procedimento si inserisce anche un acceso confronto tra consulenti in riferimento alla perizia disposta dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila sulla capacità genitoriale della coppia: la consulente tecnica d'ufficio (Ctu), Simona Ceccoli, ha ribadito la fiducia nella psicologa incaricata delle valutazioni, mentre i legali dei genitori, nei giorni scorso, ne avevano chiesto la revoca, sollevando dubbi sulla terzietà e sull'opportunità di giudizi espressi e pubblicati sui social.