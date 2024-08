Famiglia francese in vacanza Brescia, valigie rubate dall’auto

Non hanno fatto molta strada le valigie rubate domenica pomeriggio dall’auto di una famiglia di turisti francesi parcheggiata in viale Italia in città.

Di ritorno dalla visita al centro storico infatti i turisti hanno trovato l’auto aperta e i loro effetti personali spariti. Hanno chiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia e gli agenti della Volante hanno perlustrato l’area dopo aver visionato le immagini delle tante telecamere della zona.

In uno stabile fatiscente e abbandonato, in cui trovano riparo disperati e senzatetto, gli agenti hanno trovato le valige. Le teneva una donna già nota alle forze di polizia. Le borse sono state restituite alla famiglia che ha proseguito la vacanza, mentre la donna è stata arrestata per ricettazione.